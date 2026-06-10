珍惜生命│启德邮轮码头男子堕楼送院亡 身分待查
更新时间：13:50 2026-06-10 HKT
发布时间：13:50 2026-06-10 HKT
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今(10日)中午约1时，启德邮轮码头近入口，一名年约40至50岁男子，由15米高堕下，当场昏迷不醒，无呼吸无脉搏，被送往联合医院，惜经抢救后不治。
现场消息指，死者为非华裔男子。警方相信他由上址花园堕下，惟现场没有发现遗书，目前其身分及寻死原因仍待调查。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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