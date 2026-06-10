太子住宅地盘六旬男工梯上晕倒 一米高跌落工作平台 送院不治
更新时间：12:57 2026-06-10 HKT
发布时间：12:57 2026-06-10 HKT
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今日（10日）早上11时50分，太子基隆街15号一建筑中的住宅楼宇地盘内，一名61岁姓方男工人在3楼室内工作期间，突然由大约一米高的梯上，跌落工作平台，不省人事。救护员接报赶到，发现工人下颚受伤昏迷不醒，于是将他送往广华医院抢救，惜终告不治。
警方将案件列作工业意外，经初步调查相信男工在工作期间晕倒，倒卧于工作平台上，不排他身体患病，死因有待验尸后确定。
工业伤亡权益会表示，对涉事工友死亡深感难过，职员已赶抵医院向家属提供适切支援和协助。根据该会统计，是次为2026年至今第22宗猝死个案，亦是建造业的第7宗。与过去两年同期（截至6月9日）比较，2025年猝死个案为15宗（其中4宗属建造业）；2024年为20宗（其中8宗属建造业）。
该会提醒各工友，确保自己有足够休息时间及运动，多喝水，并注意身体健康。如有需要，应及早求医及向身边人求助。
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