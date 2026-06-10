屯门富泰邨单位内电动单轮车起火 约80人疏散 母子送院

屯门富泰邨发生火警。今日（10日）凌晨4时19分，警方接获富泰邨仁泰楼一名女住户报案，指其单位内有电动单轮车充电期间起火，并有人怀疑被困单位内需要协助。

消防接报到场，在单位内救出一对母子，包括一名姓曾（44岁）女子及一名姓李（23岁）男子。曾女吸入浓烟感到不适，李男则手部受伤，两人由救护车送往屯门医院治理。

据了解，涉事单位住有一家三口，包括女户主及两名儿子。23岁长子发现起火后自行离开单位疏散，期间手部受伤；较年幼儿子则一直与母亲留在屋内，其后由消防协助离开单位，并无受伤。至于44岁女户主则吸入浓烟感到不适。

消息指，起火物品为俗称「风火轮」的电动单轮车，当时放置于单位内充电，期间突然起火焚烧。就现场所见，单位近门口位置墙身熏黑，起火的电动单轮车置于近门口位置，有明显烧过痕迹，附近杂物亦被波及。

火警期间，约80名居民自行疏散至地下安全位置。消防经初步调查，怀疑火警由电动可移动工具电池起火引致，现阶段未有证据显示涉及刑事成分。