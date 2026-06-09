锦田私烟仓趁暴雨掩护执货 海关冒雨突击搜查 拘两内地男检千万元货

海关人员昨晚（6月8日）暴雨期间，突击搜查锦田一个偏远铁皮场，截获两名冒雨走近可疑纸箱的男子，成功捣破该个私烟储存仓库。行动中，关员检获约265万支未完税香烟，共值约1193万元，应课税值约877万元。该两名处理货物的46岁及54岁中国籍无业男子被捕，据悉他们持有往来港澳通行证（俗称双程证）。

海关税收罪案调查科税收调查第三组督察郦凯光提到，除选址隐蔽外，不法之徒亦利用印有衣物图案、外观精美的纸盒包装私烟，企图混淆视听，试图增加关员调查难度。不过凭借关员锲而不舍追查，最终得以检获该批私烟。

海关又提到，部分涉案私烟包装印有其他国家语言，相信是准备转口到外地。海关强调，会继续严厉打击私烟销售及贩运活动，并调查这批私烟来源与去向，不排除更多人被捕。

海关提醒市民，买卖私烟同属违法，根据《应课税品条例》，任何人若处理、管有、售卖或购买私烟，即属违法，一经定罪，最高可被罚款200万元及监禁7年，市民切勿以身试法。