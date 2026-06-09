小角色大意义 真・探员靠「真心」演活CID日常 分享破案成功感和喜悦

警队短片《小角色・大意义——刑侦篇》于6月10日在P-TV上画。如果你对刑侦工作（CID）只停留在「做无停手」、「无得收工」的刻板印象，这套短片可能会让你有另一番睇法！当「刑侦新仔」遇上「干探南哥」 破案的心跳你懂吗？

短片呈现CID日常工作。

梁柏祥（右）和苏振深希望透过短片，分享担任刑侦人员的成功感和喜悦。

梁柏祥（右）和苏振深都是货真价实的刑侦人员。

故事由主角「刑侦新仔」的刑侦生活展开：满枱文件、加班（OT）、错过家人的生日……正当在怀疑人生之时，「沙展南哥」霸气登场，一语道破做CID的魅力：「因为有型啰！仲有破案𠮶种心跳嘅感觉。」

剧情透过「穿越、重生」桥段，讲述「新仔」在一次懊悔的调查经历中，奇妙地穿越回到案件起点，并遇到南哥。在南哥的正面影响与带领下，两人联手扭转悲剧结局。看着受害人破涕为笑的那一刻，新仔终于明白那份无可取代的「心跳感觉」。

真・探员靠「真心」演活CID日常

片中的两位主角——侦缉警长梁柏祥（饰演 南哥）和侦缉警员苏振深（饰演 新仔）都是货真价实的刑侦人员。阿深坦言，初时对「接戏」因害羞而有些犹豫，但最后为了希望可以用另一方式打破大家对CID的迷思， 鼓起勇气演出。他分享道：「希望透过自己的亲身演绎，让同袍明白CID虽然辛苦，但当中的兄弟情和破案满足感是无价的。」他更笑道：「原来拍片、演戏也不简单，也会OT。相比起来，还是比较喜欢查案。」

祥哥则笑言自己查案就有经验，即使面对双尸命案现场仍可以冷静处理，但自问根本不懂演戏。问到他如何在镜头前，潇洒说出一句「因为有型啰」，祥哥失笑道：「其实都NG咗好几次！不过，我不是在演，而是真心想跟大家分享，当你实实在在帮到受害人、伸张正义时，表达出那份无可比拟的成功感和喜悦。」祥哥更表示，拍摄过程让他回想起初入行时的热血，期望这份「真心分享」能唤起更多同事对刑侦工作的兴趣与共鸣。

两大彩蛋：处长及副处长惊喜声演

除了开场有出自副处长（行动）叶云龙的旁白，片尾亦有黄金彩蛋——处长周一鸣发表了一段真情独白，以他做CID的亲身感受勉励大家。剧透到此，欲知全片内容，请大家亲自到P-TV一看。

一如短片的名称，小角色大意义，无论身处警队哪一个岗位，哪一个部门，只要各司其职，对守护香港一样意义重大。