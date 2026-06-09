卖保健品诱登记会员 呃个人资料人脸辨识开傀儡户口 41人中招警拘6男女

有犯罪集团于商场开设售卖保健产品的舖头作为掩饰，以登记会员可获得产品优惠或赠送现金等利诱顾客，诱骗市民特别是退休长者，提供个人资料及人脸辨识，即场开立虚拟银行户口作洗黑钱的傀儡户口，更声称受害人若成功推荐其他亲朋戚友做会员，可额外获得约2000元介绍费，为犯罪集团源源不绝供应傀儡户口。警方经调查后昨（8日）采取行动，共拘捕6名集团骨干成员，涉及清洗黑钱接近1000万元，至少41名市民被利诱开立傀儡户口。

将军澳警区助理指挥官（刑事）警司侯礼文讲述行动详情时表示，该警区刑事部昨（8日）成功捣破一个有组织洗黑钱集团，根据调查所得，该洗黑钱集团大概营运半年，该集团于长沙湾开设一间售卖保健产品的舖头作为掩饰，以登记会员可获得产品优惠或赠送现金等利诱顾客，特别是长者，并带他们到观塘区一个工业大厦单位，骗取他们交出个人资料，及拍摄容貌，以开立虚拟银行账户，作为傀儡户口清洗黑钱。

刑事情报组主管督察邬珺如讲述案情指，今年四月，将军澳警区接获有长者报案，指他们早前透过亲友介绍，去到观塘区一个工业大厦单位，声称有长者优惠计划，登记成为保健产品会员，不但可以享有购买保健产品优惠，更有现金回赠。

在该个所谓「开通会员」过程中，市民被诱骗交出他们的香港身份证及住址证明，并要求他们配合拍摄样貌。当事人以为只是一般入会影相程序，实际上，犯罪集团利用手提电话进行虚拟银行面容识别，即场开立虚拟银行户口。

当事人完成所有程序后，有权集团进一步以传销的方式，声称如当事人成功推荐其他亲朋戚友上去做会员，可以额外获得介绍费，借此吸引他们推荐身边亲朋戚友上去，从而源源不绝协助集团供应傀儡户口。当事人随后与家人讲述事件，担心自己个人资料会被用作非法用途，于是报案。

经探员的深入调查及情报分析，以及得到相关虚拟银行的协助，警方掌握到犯罪集团的运作模式，并锁定当中的骨干成员，于昨日在不同地点采拘捕行动，包括4男2女，年龄介乎43至 71岁，他们分工仔细，主要包括负责销售健康产品、吸引市民做会员；中间人，负责带领受害人前往中心；负责为市民做所谓的会员登记、实质处理虚拟银行户口开户手续；负责租用和管理相关犯罪场地作掩饰等。



犯罪集团主要透过两个方式吸引市民开户：



第一个方式：集团首先利用开设在长沙湾的保健产品商店吸引市民，在舖头内向市民推销保健产品，之后再讹称只要去到观塘的单位开通会员，就可以享有购买优惠及现金回赠。



第二个方式：集团会利诱已经开户的人介绍自己的亲朋戚友，直接上去观塘开通会员。

由于近年虚拟银行加强了保安措施，会不定期、或在系统需要维护、又或进行大额交易时，要求户口持有人重新做面容识别，令户口可以继续运作。警方调查发现，市民成功开户后，有关集团会继续利诱他们再次见面，目的是要欺骗他们再次配合做人脸辨识，使集团可以继续操作有关虚拟银行户口。



警方调查所得，相信已经至少有41名市民被利诱开立户口，他们大部分为退休人士及长者，当中有多个户口怀疑已被用作清洗黑钱，涉案金额约港币1千万元。目前所有被捕人士正被警方扣查，案件已经交由将军澳警区重案组第二队跟进。



侯礼文续称，警方会继续密切追查有否其他涉案人士，及黑钱相关上游罪行及流向，不排除稍后有更多人被捕。今次成功捣破有关犯罪集团，以健康产品优惠、赠送现金等，诱骗市民提供个人资料开立傀儡户口，更特别针对长者。警方提醒市民，便宜莫贪，亦要谨记个人资料相当重要，包括人面特征，必须加以保护，勿随便使用，因有关资料落入犯罪分子手上，可被用作非法用途。如你或家人遇过以上同类事件，应联络警方。



警方重申，洗黑钱为严重罪行。根据香港法例第 455章《有组织及严重罪行条例》，一经定罪，最高可被判监禁 14 年，及罚款港币 500万元。市民勿为微小报酬而因小失大。除保障个人资料，市民亦要保护好自己名下的银行户口，记住户口「唔租、唔借、唔卖」，以免触犯洗黑钱罪行。