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荃湾中心大停电｜中午前恢复供电供水 住户开灯商舖陆续营业

突发
更新时间：13:08 2026-06-09 HKT
发布时间：12:17 2026-06-09 HKT

荃湾中心一期在昨日（8日）下午发生总掣房电力系统故障，导致5幢大厦及商场停水停电，逾千户居民受影响。事件扰攘近一日经过抢修，至今日（9日）近中午前，受影响的各幢大厦及商场终于恢复供电，所见大厦楼上住户有灯，商户亦陆续开舖做生意。

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今日中午，中电在facebook表示，就昨日荃湾中心客户电力设备故障引致的停电事故，中电工程人员及社区支援队已即时赶赴现场了解情况，在确认中电设备及供电运作正常后，随即在现场提供支援，为受影响客户安排临时照明工具及流动电池作应急使用。其间中电一直与民政事务总署、机电工程署，以及大厦物业管理处注册电工保持紧密沟通及协调。直至今日上午约11时，大厦电工完成抢修后，中电已即时重新接驳电力供应，协助受影响客户恢复供电。

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中电续称，事故期间，中电客户经理亦与大厦管理处及受影响院舍保持密切联系，了解实际需要。中电工程人员全程配合大厦电工的维修进度，并于昨晚安排接驳临时电力，为受影响的残疾院舍及大厦消防升降机提供紧急供电，以保障居民安全及维持基本出入需要。中电又感谢相关政府部门、社会领袖、各单位，以及中电前线同事通宵达旦全力支援，照顾受影响居民的需要。

水务署在facebook「滴惜仔」表示，就荃湾中心部分住宅大厦因停电导致食水及冲厕水供应受到影响，随着该屋苑电力供应于今日中午前逐步恢复，受影响住宅大厦的供水水泵亦已逐步恢复正常运作，署方亦已确定住户的供水回复正常。在事故中，水务署紧急动员到场联同民政事务处及关爱队为居民提供协助。

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