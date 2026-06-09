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屯门夺命工伤│家属认尸悲痛欲绝 工会促彻查意外原因

突发
更新时间：11:22 2026-06-09 HKT
发布时间：11:22 2026-06-09 HKT

昨（8日）在屯门简约公屋地盘高处堕下死亡的林姓(33岁)男工人，其妻子及数名女亲友今（9日）早到葵涌公众殓房认尸后，林妻伤心欲绝，悲恸万分，在女亲友搀扶下黯然离去，林男遗下爱妻与两名年仅9岁及7岁的女儿，两女儿更有特殊学习需要，林妻对丈夫猝逝感徬徨及心力交瘁。协助遗孀的工业伤亡权益会萧倩文表示，促请劳工处、警方、建筑署彻查意外原因，公开交代，并要求承建商、雇主提供善后，恩恤安排，协助家属渡过难关。

相关新闻：屯门夺命工伤｜33岁男工外墙唧胶堕楼亡 遗两SEN女儿遗孀感徬徨 建筑署：责成总承建商调查

 

萧倩文指，死者去年8月开始在肇事地盘工，事发时在12楼外墙平台做唧胶工作，亦搭有竹棚护栏，惟死者突然从高处堕下。她指今次意外是建造业今年第十宗死亡事故，令人相当痛心。「我哋要积极检，避免同类悲剧再发生。现在会协助家属申请慈善基金，并与雇主开会商讨恩恤后事的安排。要知道赔偿都要等年半以上，有关家庭面对经济及情绪压力，我哋都揾社署协助跟进事件。」   

香港建造业总工会理事长周思杰今早亦有到场，对于有年仅33岁的年轻工友离逝感到惋惜，他强烈要求劳工处、警方尽快完成调查，雇主及总承建商则做好家属恩恤工作。他指，根据纪录，由今年1至5月有多宗工业死亡事故，造成10名工友死亡。「好多公营、私营地盘，有工友中暑死亡，亦见有工友被尾绳吊上半空等严重事故一再发生，业界、政府应该认真检讨事件，不应再发生同类事件。」

据他了解，死者当时在12楼工作，二人一组，一人负责放珍珠棉，一人负责唧胶，意外后见到围网跌出大洞，是否撞击或绊脚跌下?现场有棚架、工作台、有安全绳的情况下仍堕下，地盘安全措施有否发挥作用?当局应进行检讨。

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