荃湾中心大停电｜居民取水梳洗出门 水务署续设水车水箱应付高峰时段

荃湾中心一期总掣房电力系统故障，导致5幢大厦及商场停水停电，逾千户居民受影响。管理处派员抢修后，各受影响大厦恢复一部消防升降机运作。至今日（9日）早上，中电派员进行抢修，水务署继续设置水箱及派出水车，为居民及商户提供临时食水，以应付早上市民取水高峰时段的需求。

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今早约8时，水务署在Facebook专页「滴惜仔」，更新荃湾中心停水情况。署方称，就荃湾中心一期商场及部分住宅大厦停电导致食水及冲厕水供应受到影响，水务署继续在受影响大厦附近设置16个水箱及派出两架水车，以方便相关居民及商户取用临时食水。继昨晚紧急动员到场联同民政事务处及关爱队上楼为有需要的居民送上食水，今早水务署人员亦于荃湾中心协助市民从水车取水，并已确保水车及水箱的存水充足，可以应付早上市民取水高峰时段的需求。

署方表示会继续与荃湾民政事务处、区议员及关爱队联系，为受影响居民及商户提供适切的支援。

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荃湾中心服务处表示，周一（6月8日）约11时45分得悉一期总掣房的电力系统发生故障后，已立即启动应急应变机制，马上要求电力承办商尽快抢修相关设施，争取分阶段恢复供电。当务之急，服务处正与中电及电力承办商积极安排紧急电力供应，受影响的重庆楼、上海楼、天津楼、北京楼、南京楼，每座一部消防升降机已于晚上11时30分逐步恢复运作。

其他跟进安排包括：

1. 已临时安排附近地方作居民休息站，包括圣母领报堂及荃湾中心二期商场一商铺。

2. 已联络ChargeSpot外置充电器于荃湾中心二期商场地下入口，提供外置充电器租借服务，供有需要居民使用。

3. 傍晚前，已派人逐家逐户上门及电话联络受影响居民，了解他们的需要。

4. 已联络饮品供应商为居民提供近千支樽装水作应急之用。

5. 已临时调动超过50名职员及相关物资紧急处理各项事故。