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荃湾中心大停电｜约100人已入住临时庇护中心 民政处派员通宵执勤照顾居民需要

突发
更新时间：23:14 2026-06-08 HKT
发布时间：23:14 2026-06-08 HKT

荃湾中心一期总掣房电力系统今日（8日）发生故障，导致多幢住宅大厦及商场停水停电，受影响居民高达千名。民政事务专员梁乘龙表示，由于今次停电的覆盖范围及受影响人数较多，加上食水供应亦出现暂停，民政事务总署启动跨区协调机制，包括安排全区19队关爱队赶到荃湾中心，向居民发布最新资讯，为有需要的居民提供协助，例如取水或带长者到别处休息。

他指民政处已开放辖下5个社区会堂，供有需要市民暂住，康文署辖下荃景围体育馆亦已开放作临时庇护中心，现时大约有100人入住临时庇护中心，包括残疾院舍的80多名人士，相信大部分有需要的居民已向关爱队和民政处求助，并得到妥善安置。另外，当局得知部份住户有养宠物有额外需要，亦为他们开放西楼角路民政处场地作临时庇护中心。

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梁乘龙续称，由于今晚未必能够恢复电力，民政处人员会通宵执勤照顾居民需要，而且事发时居民外出上班或上学，大部份选择外出食晚饭稍后先会回家，相信安排关爱队晚上陆续上楼，了解有多少居民受影响或滞留家中是适当时机。

他提到，荃湾中心并非第一次停电，稍后会再了解当中是否涉及维修或管理问题，指会尽全力协助业主或法团管理大厦。
 

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