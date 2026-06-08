荃湾中心大停电｜老妇不适送院 居民冒雨落楼取水 当局启动紧急事故监察及支援中心应对

荃湾中心一期总掣房电力系统今日（8日）发生故障，导致多幢住宅大厦及商场停电，供水水泵亦未能运作，令食水及冲厕水供应受到影响，估计近1000名居民受影响。多名居民在大热天无水无电，非常辛苦，全部坐在楼下吹风，当局调派水车供水外，亦安排专车接送有需要居民往社区会堂于晚上暂住，同时已启动紧急事故监察及支援中心应对。晚上7时左右，天津楼有一名老妇因身体不适，需要送院治理。

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另外，水务署在现场设置16个水箱，同时已增派两架水车到达受影响大厦附近，以方便相关居民及商户取用临时食水。现场所见，大量居民拿着不同器具，纷纷冒雨下楼取水，关爱队及区议员在场协助，亦有派发水袋协助一些没有器具取水的居民。

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