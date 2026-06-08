荃湾中心大停电｜居民上30楼搬行李大汗耷细汗 商户指两日前「啲灯闪紧」

荃湾中心一期总掣房电力系统今日（8日）发生故障，导致多幢住宅大厦及商场停电，供水水泵亦未能运作，令食水及冲厕水供应受到影响，估计近1000名居民受影响。有居民因停电而大汗淋漓，亦有人明天去旅行，急需租酒店外宿一宵。

居于南京楼30楼的胡氏一家原定明日（9日）早上前往台北旅行，得知寓所发生大停电，随即赶回寓所。胡太与丈夫及女儿在闷热的单位执拾行李，大汗耷细汗，幸有区议员及关爱队，协助他们将行李拎落楼，「好彩佢哋帮我呀，佢哋话听日中午先搞得掂（恢复电力），而家要租酒店瞓一晚先」。

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第一期商场多间商舖亦受停电影响需要暂停营业。士多舖职员许小姐表示，前两日已发现「啲灯闪紧」，虽有人已向管理处反映，但无人作出跟进，「都想政府帮帮大家，特别系老人家， 又唔方便行落嚟，又唔知佢地夜晚食唔食到嘢」。她指店内有食品及饮料放在雪柜内，现时已将雪柜移去旧仓，减低损失。

荃湾区区议员曾大表示，今早收到街坊通知，得悉荃湾中心南京楼等5幢大厦及商场发生停电事故，于是到场了解，见到电表房内的火牛发生火警，于是联络中电、民政事务署、水务署等，协助居民。他指停电期间有居民被困升降机内，幸消防员迅速到场协助解困，另有长者需要使用呼吸机，其后已被救援人员安排到适当位置。

立法会议员郭芙蓉指事发时正值中午，多名居民仍在上班及上学，未知确实情况，相信傍晚时份，居民陆续回家可能需要求助，他们会在现场提供支援。另外，她提到荃湾中心并非第一次发生停电，今次受影响的范围更比上次大，牵涉户数近千，稍后会与物管公司及法团做好监督工作。