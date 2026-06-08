一周100宗WhatsApp骑劫骗案涉1800万 六旬妇中招被「乖女」呃40万
更新时间：16:12 2026-06-08 HKT
发布时间：16:12 2026-06-08 HKT
发布时间：16:12 2026-06-08 HKT
WhatsApp帐户骑劫骗案屡见不鲜，警方于过去一周共接获超过100宗WhatsApp帐户骑劫骗案，总损失逾1,800万港元。
一名62岁女子收到「乖女」WhatsApp，声称想与朋友买股票，急需金钱周转。女事主不虞有诈汇款至「乖女」的指定银行户口，事后她向「乖女」查证，始知女儿WhatsApp帐户被骑劫，损失40万港元。
警方指亲朋戚友透过WhatsApp突发借钱，务必先致电核实对方身份，又提醒市民需防范WhatsApp帐户被骑劫，开启帐户双重验证；定期检查并登出陌生绑定装置；绝不分享WhatsApp验证码及转移代码及避免点击不明连结。
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