屯门简约公屋地盘33岁男工外墙唧胶失足 飞堕40米送院抢救后不治

屯门发生致命工业意外。今日（8日）下午2时25分，一名男工人在欣宝路一建筑地盘的高处堕下，全身多处受伤，昏迷不醒。救护员到场将他急送往屯门医院，惜经抢救后不治。事后有便衣探员进入地盘内调查，劳工处接报后亦已即时派员到现场，现正就意外原因展开调查。

警方经调查后，相信事主为一名33岁姓林男子，当时他在外墙进行「唧胶」工程，其间疑失足从约40米高的位置堕下，警方将案件列作工业意外。

现场所见，涉事地盘位处屯门54区，为简约公屋项目，承建商是「安保—俊和联营」。工权会表示已派员到医院尝试接触家属，以提供适切支援，并促请承判商协助家属渡过难关。