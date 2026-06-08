Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门简约公屋地盘33岁男工外墙唧胶失足 飞堕40米送院抢救后不治

突发
更新时间：18:35 2026-06-08 HKT
发布时间：15:05 2026-06-08 HKT

屯门发生致命工业意外。今日（8日）下午2时25分，一名男工人在欣宝路一建筑地盘的高处堕下，全身多处受伤，昏迷不醒。救护员到场将他急送往屯门医院，惜经抢救后不治。事后有便衣探员进入地盘内调查，劳工处接报后亦已即时派员到现场，现正就意外原因展开调查。

警方经调查后，相信事主为一名33岁姓林男子，当时他在外墙进行「唧胶」工程，其间疑失足从约40米高的位置堕下，警方将案件列作工业意外。

现场所见，涉事地盘位处屯门54区，为简约公屋项目，承建商是「安保—俊和联营」。工权会表示已派员到医院尝试接触家属，以提供适切支援，并促请承判商协助家属渡过难关。

最Hit
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
5小时前
特朗普接受NBC访问时，不满主持人提问内容拆下收音咪提早离开。NBC《MEET THE PRESS》
01:05
特朗普受访大怒即场除咪离场 斥主持人「不是骗子就是蠢货」︱有片
即时国际
6小时前
菲律宾7.8级地震︱至少5伤多栋建筑物倒塌 海啸抵印尼3地︱有片
01:16
菲律宾7.8级地震︱至少15死逾200伤 震后约五小时海啸威胁已大致解除︱持续更新
即时国际
1小时前
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
时事热话
2026-06-07 16:00 HKT
胡枫演唱会｜修哥两度险生意外 脚软向后跌幸得刘德华顶住 落楼梯绊倒向前仆好牙烟
02:39
胡枫演唱会｜修哥两度险生意外 脚软向后跌幸得刘德华顶住 落楼梯绊倒向前仆好牙烟
影视圈
7小时前
菲律宾7.8级地震︱商场倒冧民众四散 华人睡梦中手机警报狂响︱有片
00:26
菲律宾7.8级地震︱商场倒冧民众四散 华人睡梦中手机警报狂响︱有片
即时国际
4小时前
关嘉敏自爆遭前辈拍档擅加「亲热戏」  崩溃委屈怕开工：拒绝唔到  点名一男星揭锡锡细节
关嘉敏自爆遭前辈拍档擅加「亲热戏」  崩溃委屈怕开工：拒绝唔到  点名一男星揭锡锡细节
影视圈
6小时前
日本服务神话破灭？港人大阪食火锅遭驱赶「抢钱」 网民爆餐厅疑设「阴阳餐牌」：见讲广东话即换｜Juicy叮
日本服务神话破灭？港人大阪食火锅遭驱赶「抢钱」 网民爆餐厅疑设「阴阳餐牌」：见讲广东话即换｜Juicy叮
时事热话
6小时前
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
旅游
2026-06-07 10:30 HKT
黄智贤夫妇铜锣湾街头罕放闪  仙气老婆气质绝佳撞样钟楚红  相爱40年住西贡海景豪宅
黄智贤夫妇铜锣湾街头罕放闪  仙气老婆气质绝佳撞样钟楚红  相爱40年住西贡海景豪宅
影视圈
10小时前