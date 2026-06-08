Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大角咀车房遭淋粪便油漆 疑日前与人争执惹祸 CCTV拍下白衣男涉案

突发
更新时间：10:49 2026-06-08 HKT
发布时间：10:49 2026-06-08 HKT

大角咀发生淋油案。今日（8日）早上9时25分，合桃街1号地下一间专营维修柴油系统的车房，负责人返回店舖时，赫然发现店外遭人淋泼混有粪便的白色油漆，报警求助。警员到场调查，所见店舖的卷闸和对开地面沾满油漆，粪便遍地，遂列作刑事毁坏案，正追缉涉案歹徒。

附近闭路电视拍得案发于今日凌晨约2时32分，一名戴口罩、身穿黑衫黑裤及白色套的男子，手持一桶油漆走到店舖门前，随即将油漆泼向店舖卷闸，之后向对面街方向逃去。

涉事店舖负责人李先生表示，怀疑日前他曾与人争执，因此遭到报复。他讲述上周六（6日）早上有客人前来维修车辆，当客人将车辆驶入他的店舖后，突然一名街外男子闯入店内，声称客人驾驶时撞到其车辆。其间对方更将客人拉出舖外，挥拳施袭。李先生指自己见状上前劝阻，力斥对方打人不是，又质问对方是否「碰瓷」，直指对方车辆的倒后镜向反方向倒折，并不会是由客人的车辆驶前撞及所致。

事件最后惊动警方到场处理，双方和解收场。惟李先生指对方男子多次询问自己是否在该店舖工作，其后亦有一名女子到来向店舖门口拍摄。李先生称，自己开业6年以来一直相安无事，但经过争执事件后，店舖即遭淋油破坏，相信两者有关连。

最Hit
黎志伟摄
天文台早上5时取消黄雨警告 一度挂红雨2.5小时 今明料雨势仍颇大
突发
6小时前
菲律宾7.8级地震︱至少1死4伤多栋建筑物倒塌 海啸抵印尼3地︱有片
00:50
菲律宾7.8级地震︱至少1死4伤多栋建筑物倒塌 海啸抵印尼3沿岸地区︱有片
即时国际
1小时前
假如今日有$100万 你会买甚么？ 张坚庭：先买曼城楼再加按买股 持续买进量子概念股｜百万仓
70岁​张坚庭投资前每事问AI 看好英国楼收7厘息 一类股份每跌10%就加仓｜百万仓
投资理财
5小时前
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
时事热话
19小时前
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
时事热话
2026-06-07 10:41 HKT
94岁胡枫红馆演唱会破健力士纪录 刘德华、张学友、陈奕迅等逾20巨星撑修哥 张家辉惹全场爆笑
02:59
94岁胡枫红馆演唱会破健力士纪录 刘德华、张学友、陈奕迅等逾20巨星撑修哥 张家辉惹全场爆笑
影视圈
13小时前
住公屋仅10年即交回！港爸210呎蜗居大翻身 极速「结婚生仔买楼」 网民全跪：太本事｜Juicy叮
住公屋仅10年即交回！港爸210呎蜗居大翻身 极速「结婚生仔买楼」 网民全跪：太本事｜Juicy叮
时事热话
22小时前
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
旅游
2026-06-07 10:30 HKT
胡枫演唱会2026｜94岁修哥开骚破纪录 红馆设十围酒席群星到贺 曾志伟预约胡枫百岁个唱再做嘉宾
胡枫演唱会2026｜94岁修哥开骚破纪录 红馆设十围酒席群星到贺 曾志伟预约胡枫百岁个唱再做嘉宾
影视圈
14小时前
薛家燕公益金骚连讲两次「张国荣姐姐」  激罕跳线网民叹：咁辛苦做乜  骚前出意外险撞爆鼻
薛家燕公益金骚连讲两次「张国荣姐姐」  激罕跳线网民叹：咁辛苦做乜  骚前出意外险撞爆鼻
影视圈
20小时前