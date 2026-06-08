大角咀车房遭淋粪便油漆 疑日前与人争执惹祸 CCTV拍下白衣男涉案

大角咀发生淋油案。今日（8日）早上9时25分，合桃街1号地下一间专营维修柴油系统的车房，负责人返回店舖时，赫然发现店外遭人淋泼混有粪便的白色油漆，报警求助。警员到场调查，所见店舖的卷闸和对开地面沾满油漆，粪便遍地，遂列作刑事毁坏案，正追缉涉案歹徒。

附近闭路电视拍得案发于今日凌晨约2时32分，一名戴口罩、身穿黑衫黑裤及白色套的男子，手持一桶油漆走到店舖门前，随即将油漆泼向店舖卷闸，之后向对面街方向逃去。

涉事店舖负责人李先生表示，怀疑日前他曾与人争执，因此遭到报复。他讲述上周六（6日）早上有客人前来维修车辆，当客人将车辆驶入他的店舖后，突然一名街外男子闯入店内，声称客人驾驶时撞到其车辆。其间对方更将客人拉出舖外，挥拳施袭。李先生指自己见状上前劝阻，力斥对方打人不是，又质问对方是否「碰瓷」，直指对方车辆的倒后镜向反方向倒折，并不会是由客人的车辆驶前撞及所致。

事件最后惊动警方到场处理，双方和解收场。惟李先生指对方男子多次询问自己是否在该店舖工作，其后亦有一名女子到来向店舖门口拍摄。李先生称，自己开业6年以来一直相安无事，但经过争执事件后，店舖即遭淋油破坏，相信两者有关连。