深水埗车祸│天眼直击私家车转弯直撞2女撼地舖 一人被夹铁闸之间

深水埗周六（6日）晚上，一辆私家车在深水埗街头疑失控以高速铲上行人路，连环撞倒两名女途人，并撼向一间已打烊的电讯公司铁闸。涉案司机在酿成大祸后弃车逃去。昨日（7日）深夜，记录案发瞬间的监控片段在社交平台上流传，大批网民看过后无不目瞪口呆，惊呼「好大仇口㖞！追住嚟撞」、「蓄意谋杀」。

湿滑路面亮煞车灯仍失控 狂冲上路撞低走避途人

车祸发生于6月6日晚上11时09分。网上最新流传的短短数秒「天眼」片段还原了案发时的惊险过程：事发时正值雨后，地面因湿滑而反光，两名女子正撑着雨伞在行人路上并肩而行。此时，涉事私家车沿福华街驶至，并准备左转入桂林街，从画面上清晰可见，私家车的煞车灯早在直路阶段已经亮起，显示司机曾试图减速。

然而，车辆并未如预期般停下，反而以相当高的车速悍然铲上行人路。两名女途人惊觉有车辆失控冲前，曾惊慌试图走避，惜在电光石火之间根本避无可避。私家车先拦腰撞倒第一名女子，继而余势未了，直撞向路旁一间已落闸的电讯公司外墙及铁闸。由于撞击力道猛烈，铁闸瞬间向店内大幅度凹陷，私家车亦随即向后反弹，而另一名女子则被夹在私家车车头与变形铁闸之间，两人手中的雨伞亦应声飞脱。

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车祸发生后，现场一片狼藉，私家车车头严重毁烂。大批热心市民见状立即上前协助并报警求助，有现场目击者指出，涉事司机在意外发生后并未留在现场协助伤者，反而第一时间推开车门，趁乱窜入人群中逃之夭夭。

救护人员接报赶至，在现场为两名伤者展开初步治理。据了解，第一名被撞倒的女途人幸仅受轻伤，经包扎后拒绝送院；而另一名被夹在车头与铁闸之间的53岁郑姓女伤者，其脚部受伤较严重，由救护员抬上担架床，再由救护车送明爱医院作进一步治理。案件目前已交由西九龙总区交通意外调查队接手跟进，包括追缉涉事司机，但至周一（8日）凌晨仍未有其下落。

事实上，周六晚发生车祸后，当时网上已迅速有现场照片流出，只见一辆私家车的车头贴住行人路上的店舖外墙，车头损毁严重，车头盖弯曲拱起。现场有多名救护人员正为伤者进行治理，旁边站着一名穿睡衣的女子，大批途人正在围观。其中一张照片显示，一名女子坐在担架床上，由救护人员送上救护车。

警方当时接受查询表示， 周六（6日）晚上11时06分接获报案，福华街146至152号黄金商场、深水埗地铁站B2出口对开位置，一辆私家车冲上行人路并撞到两名女途人，报案人称有人被夹在店铺与车辆中间。救护人员到场为伤者进行初步治理，其中一名52岁女子脚部受伤送院，另一人拒绝送院。警方到场时，未能找到涉事车辆的司机。