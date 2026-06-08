天文台凌晨1时15分改发红色暴雨警告信号 需否发黑雨视乎雷雨区发展

天文台于周一（8日）凌晨12时45分发出黄色暴雨警告信号 ，并于零时35分特别天气提示，指短期内香港广泛地区可能受大雨影响，市民应提高警觉。

至凌晨1时15分，天文台改发红色暴雨警告信号。天文台指，与广阔低压槽相关的强雷雨区正影响本港，是否需要发出黑色暴雨警告信号要视乎该雷雨区的发展。

截至周一（8日）凌晨12时45分，天大台的天气预测更新指，一道广阔低压槽昨日为广东沿岸及南海北部带来骤雨及雷暴。本港昨日下午雨势有时颇大，新界多处地区录得约30毫米雨量，而西贡区的雨量更超过50毫米。预料广阔低压槽会在今明两日为华南沿岸带来大骤雨及狂风雷暴。

此外，位于日本九州附近的热带低气压昨早演变为温带气旋。

本港今日将会多云，有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大。气温介乎25至29度。吹和缓南至西南风，风势间中清劲。

展望星期二初时，雨势仍然颇大及有狂风雷暴，稍后骤雨逐渐减少。随后一两日天色较为明朗。