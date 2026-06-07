车cam｜屯门公路Audi铲壆变「炮弹飞车」 撞断灯柱飞越对面线撼七人车酿5伤

屯门公路发生交通意外。今日（7日）晚上9时许，两辆私家车于屯门公路往元朗方向近黄金海岸发生相撞，其中一辆私家车车头起火冒烟。车祸中5人受伤，全部清醒由救护车送往屯门医院治理。

根据网上图片所见，Audi车头冒出火光，安全气袋弹出，而另一辆七人车则严重损毁，车头变型犹如废铁，大量碎片散落一地。有途经现场的司机上载一条车cam片，片中见到一辆七人车沿屯门公路往元朗方向行驶，其间对面线一辆Audi私家车突然失控，如炮弹般冲上路中石壆，再越过对面线。七人车随即按死火灯，但仍被Audi的车尾撞到「成架弹起」。另一条车Cam片更拍到Audi在屯门公路高速飞驰，其后铲上石壆后继续滑行，撞毁一条灯柱后，再越过对面线。

事发于周日晚上9时21分，警方及消防处接报后迅速派员到场。警方经初步调查，显示一辆Audi沿屯门公路第一线往九龙方向行驶，当驶至近青衣方向位置时突然失控，撞向中央分隔石壆后冲入对面行车线，撞向一辆沿屯门公路第三线往屯门方向行驶的七人车，其间碎片飞散击中另外两辆私家车。

意外中，4名男司机分别报称手脚擦伤、颈和腰疼痛并头晕。被撞七人车的一名女乘客则左手骨折。各人清醒，分别由救护车送往屯门医院治理。Audi的34岁姓杨男司机涉嫌危险驾驶被捕，案件由新界北总区交通部意外调查组第4队跟进。

事故期间，屯门公路往元朗方向近黄金海岸的部分行车线需要封闭，其后路段解封，屯门公路往元朗方向的车龙龙尾一度延至屯门公路巴士转乘站。