Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

车cam｜屯门公路Audi铲壆变「炮弹飞车」 撞断灯柱飞越对面线撼七人车酿5伤

突发
更新时间：21:51 2026-06-07 HKT
发布时间：21:51 2026-06-07 HKT

屯门公路发生交通意外。今日（7日）晚上9时许，两辆私家车于屯门公路往元朗方向近黄金海岸发生相撞，其中一辆私家车车头起火冒烟。车祸中5人受伤，全部清醒由救护车送往屯门医院治理。

根据网上图片所见，Audi车头冒出火光，安全气袋弹出，而另一辆七人车则严重损毁，车头变型犹如废铁，大量碎片散落一地。有途经现场的司机上载一条车cam片，片中见到一辆七人车沿屯门公路往元朗方向行驶，其间对面线一辆Audi私家车突然失控，如炮弹般冲上路中石壆，再越过对面线。七人车随即按死火灯，但仍被Audi的车尾撞到「成架弹起」。另一条车Cam片更拍到Audi在屯门公路高速飞驰，其后铲上石壆后继续滑行，撞毁一条灯柱后，再越过对面线。

事发于周日晚上9时21分，警方及消防处接报后迅速派员到场。警方经初步调查，显示一辆Audi沿屯门公路第一线往九龙方向行驶，当驶至近青衣方向位置时突然失控，撞向中央分隔石壆后冲入对面行车线，撞向一辆沿屯门公路第三线往屯门方向行驶的七人车，其间碎片飞散击中另外两辆私家车。

意外中，4名男司机分别报称手脚擦伤、颈和腰疼痛并头晕。被撞七人车的一名女乘客则左手骨折。各人清醒，分别由救护车送往屯门医院治理。Audi的34岁姓杨男司机涉嫌危险驾驶被捕，案件由新界北总区交通部意外调查组第4队跟进。

事故期间，屯门公路往元朗方向近黄金海岸的部分行车线需要封闭，其后路段解封，屯门公路往元朗方向的车龙龙尾一度延至屯门公路巴士转乘站。

 

最Hit
黎志伟摄
天文台早上5时取消黄雨警告 一度挂红雨2.5小时 今明料雨势仍颇大
突发
6小时前
菲律宾7.8级地震︱至少1死4伤多栋建筑物倒塌 海啸抵印尼3地︱有片
00:50
菲律宾7.8级地震︱至少1死4伤多栋建筑物倒塌 海啸抵印尼3沿岸地区︱有片
即时国际
1小时前
假如今日有$100万 你会买甚么？ 张坚庭：先买曼城楼再加按买股 持续买进量子概念股｜百万仓
70岁​张坚庭投资前每事问AI 看好英国楼收7厘息 一类股份每跌10%就加仓｜百万仓
投资理财
5小时前
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
时事热话
19小时前
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
时事热话
2026-06-07 10:41 HKT
94岁胡枫红馆演唱会破健力士纪录 刘德华、张学友、陈奕迅等逾20巨星撑修哥 张家辉惹全场爆笑
02:59
94岁胡枫红馆演唱会破健力士纪录 刘德华、张学友、陈奕迅等逾20巨星撑修哥 张家辉惹全场爆笑
影视圈
13小时前
住公屋仅10年即交回！港爸210呎蜗居大翻身 极速「结婚生仔买楼」 网民全跪：太本事｜Juicy叮
住公屋仅10年即交回！港爸210呎蜗居大翻身 极速「结婚生仔买楼」 网民全跪：太本事｜Juicy叮
时事热话
22小时前
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
旅游
2026-06-07 10:30 HKT
胡枫演唱会2026｜94岁修哥开骚破纪录 红馆设十围酒席群星到贺 曾志伟预约胡枫百岁个唱再做嘉宾
胡枫演唱会2026｜94岁修哥开骚破纪录 红馆设十围酒席群星到贺 曾志伟预约胡枫百岁个唱再做嘉宾
影视圈
14小时前
薛家燕公益金骚连讲两次「张国荣姐姐」  激罕跳线网民叹：咁辛苦做乜  骚前出意外险撞爆鼻
薛家燕公益金骚连讲两次「张国荣姐姐」  激罕跳线网民叹：咁辛苦做乜  骚前出意外险撞爆鼻
影视圈
20小时前