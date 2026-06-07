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内地男危坐机场离境楼层天桥 扰攘逾3小时终被劝服｜珍惜生命

突发
更新时间：21:06 2026-06-07 HKT
发布时间：20:16 2026-06-07 HKT

一名中年男子危坐机场离境楼层天桥。今日（7日）下午5时许，警方接获报案，指一名中年内地男子于香港国际机场一号客运大楼L7离境楼层一天桥位置危坐。救援人员接报到场，消防亦展开气垫戒备，警方派出两名谈判专家到场进行游说。

现场所见，男子一度情绪激动痛哭，又不停挥动双手，至晚上8时45分，男子终被劝服返回安全位置，其后清醒由救护车送往北大屿山医院检查。据了解，他因金钱问题寻短。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

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