反外围赌博｜16岁玩钓鱼机上瘾 港男留学变赌鬼负债累累 为瞒债务与家人变疏远

「赌博就好似潘朵拉的盒子，只要一接触，就好难抽身。」曾前往海外留学的阿轩（化名），回港后在社福界工作，生活本应安稳有余，然而因深陷非法外围赌博无法自拔，最高峰时累积欠下16万元债务，令他与家人关系转差，更严重影响仕途，及至今年年初才决心戒赌，呼吁「同路人」及早醒觉、年轻人远离赌博。

廿多岁的阿轩，自16岁开始赌博，当时经朋友介绍在游戏机中心玩具有赌博成份的「钓鱼机」，随即近乎「痴迷」，经常与朋友玩上一整天。随后，他远赴海外留学，因已有赌博习惯，未几陷入更多元化的赌博活动，包括投注电子竞技，其后因举行世界杯，亦开始在外围赌网参与足球投注，「由十元廿元开始，发现乐在其中，赌注越来越大，试过五千、一万(元)一注。」海外留学4年间，他不断投注电竞、足球、篮球赛事等，可谓泥足深陷。

回港后，阿轩经历一段无业时期，期间看到外围赌博平台的宣传，随即被五花八门的赌博项目、高赔率及储值优惠彻底俘虏，及后越赌越大，「一赢就觉得自己多咗钱使，又觉得自己眼光好准，就越买越多。到输嘅时候，只觉得输5千系一次失误，应该买一万蚊一注，咁就可以追返。」

曾经沉迷外围赌博的过来人阿轩（化名）分享心路历程，呼吁青少年远离赌博。 何家豪摄

高峰时曾欠16万债 未能通过背景审查影响职业生涯

随著不断输钱，阿轩开始欠债累累，最高峰时累积欠下16万元债务，每月约1.9万元薪金要用作还债，压力令他喘不过气，更影响与亲人的关系，「唔敢同屋企人、另一半讲(欠债)，久而久之就疏远咗。佢哋问我啲钱去晒边、点解唔出街，我都谂唔到借口。」他又透露，一名家庭富裕的朋友同样沉迷外围赌博，更在家中偷窃100万元和一批金器用作投注，其后被家人发现，惨遭赶出家门，自此流落街头，生活坎坷。

阿轩续指，赌博亦影响职业生涯，即使希望转投大公司尝试新发展，但因入职前会要接受严格的背景审查，深知过往频繁与庄家交收赌资的帐户交易纪录，令他难以通过审查，「呢啲纪录彻底阻止我见新工嘅机会」。

今年年初，阿轩看到父母年事已高，加上考虑到前途，终于下定决心戒赌，「几个月无再接触赌博，虽然不时收到外围网站嘅讯息，但都被我删走。」他以过来人身份奉劝年轻人远离赌博，因一旦接触便难以抽身，并鼓励「同路人」及早醒觉戒赌。

18岁前开始赌博 出现赌博失调的风险达8成以上

警察临床心理学家胡展鹏指出，赌博失调与其他成瘾行为一样，戒除并不容易，因此最重要是防患于未然，避免因为一时好奇或贪玩而接触，「千祈唔好高估自己嘅自制能力，好多赌博个案，尤其系赌外围波，都系由『试下玩一次』、『朋友叫到唔好意思拒绝』、『世界杯期间凑下热闹』开始，之后慢慢变成难以控制嘅习惯。」

胡展鹏强调，赌博失调已被定义为成瘾问题，与吸毒、酗酒类同，会影响自我控制能力及情绪调节，即使学业、工作、人际关系受严重影响下，依然无法自拔。此外，赌博会增加行为、情绪及心理健康问题，包括自残、自杀等风险，亦与多种青少年行为问题、罪行息息相关，包括可能接触高利贷、黑社会及犯罪集团，摧毁一生前途。

警察临床心理学家胡展鹏提醒市民，如发现自己或身边人开始沉迷赌博，应及早求助而非责怪，越早介入治疗，有助避免问题进一步恶化。

他引述研究指，若18岁前开始赌博，日后出现赌博失调的风险高达8成以上；若12岁前接触赌博，风险更会激增至4倍，一些有严重赌博问题人士，更早于小学已开始接触，「根据社会学习理论，大部分人由细到大都系透过观察身边人学习，如果年轻人从小见到家人、朋友经常参与非法赌博，甚至将赌博视为娱乐或揾快钱嘅方法，更容易将赌博正常化，忽视当中风险。」

胡提醒市民，如发现自己或身边人开始沉迷赌博，应及早求助而非责怪，越早介入治疗，有助避免问题进一步恶化。