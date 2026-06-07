5长者堕猜猜我是谁骗局失80万元 3马拉男落网

随着通讯科技日新月异，针对长者的诈骗手段亦层出不穷。警方于过去一周内接获5宗「猜猜我是谁」的电话骗案，受害人均为长者，损失金额介乎港币9万元至27万元，涉及总金额约80万元。警方经调查后拘捕3名马来西亚籍男子，他们持护照来港，正调查他们是否涉及同类案件，以及是否有其他涉案人士。

警方于5月29日至6月4日接获5名长者报案，他们表示收到自称为其亲友来电，讹称被警方拘捕急需保释金。由于骗徒声线与受害人的亲友相似，受害人在担心及慌张下，按指示带同现金到指定地点交予骗徒。受害人介乎63岁至83岁，损失金额介乎港币9万元至27万元，涉及总金额约80万元。

九龙城警区刑事调查队第五队主管侦缉督察吴泓轩交代案情。

观塘警区情报组人员经过深入调查及情报分析，包括透过锐眼计划，翻查大量闭路电视，成功锁定3名涉案外籍男。至前日（5日）下午，西九龙总区刑事部、西九龙总区行动部、九龙城分区特遣队及长沙湾分区特遣队采取联合拘捕行动，在长沙湾区及旺角区以涉嫌「以欺骗手段取得财产」罪拘捕3名持外国护照入境的男子，年龄介乎28至47岁。

警方初步调查相信，他们与5宗电话骗案有关，负责与受害人见面并收取款项，案件交由九龙城警区刑事调查队第五队继续跟进。他们已被暂控合共五项「以欺骗手段取得财产」罪，案件将于明日（8日）在九龙城裁判法院提堂。据了解，被捕男子为马来西亚籍，可操广东话，持护照在5月底至6月初以旅客身份来港，之后入住酒店。

另外，警方指「猜猜我是谁」电话骗案主要针对长者，骗徒利用长者关心则乱的心态，假冒其子女或亲友，以「被拘捕」或「急需医疗费」等不同借口，要求即时支付大额现金。警方呼吁市民多留意身边长者，留意他们有否有异样，例如突然神色慌张，或突然要求提取大量现金。同时，如任何银行职员发现有长者前往银行要求一次过提取大量现金，应该多加留意并详细查问提取大量现金的目的。

