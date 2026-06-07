元朗背心男抢手袋遭热心途人当场制服 合十双手跪地求饶：原谅我一次

元朗周五（5日）发生一宗街头抢劫案，一名身穿背心的男子在光天化日下抢走一名老妇的手袋，其后被热心途人截获，之后更合十双手跪地求饶。

事件发生于周五近傍晚6时，一名男子前往用膳途中，突然听到有人大叫「抢嘢」，遂立即截停贼人。该名热心途人将过程拍下并放在社交平台，片中见到身穿背心的贼人被截停后，仍当场翻搜赃物，更将手机及杂物抛入花丛。一名老妇靠近花槽，之后热心男子问：「（手机）系咪你㗎阿婆？」。背心男随即更合十双手跪地求饶，指：「原谅我一次啦！」

警方表示，一名71岁姓陈老妇与朋友在元朗朗屏邨贺屏楼对开聊天，其间将一个白色袋放在花槽，内有手机、锁匙及10元现金，突然有一名男子上前抢走手袋，之后逃走，其间有人将男子截停并报警求助，警方到场拘捕该名涉案65岁姓郭男子。