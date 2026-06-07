元朗朗屏邨白衣男堕楼亡 警查身份吁市民提供资料 

今日（7日）中午近12时，警方接获元朗朗屏邨画屏楼保安报案，指一名男子倒卧平台，怀疑他从高处堕下，昏迷不醒。救援人员接报到场，将他送往博爱医院治理，其后被证实死亡。人员经初步调查，相信他从上址一楼层堕下，警方于现场没有检获遗书，正调查其身份及其死因。

堕楼男子年约40岁，案发时身穿白色上衣，壮身材，身高约1.7米，警方呼吁任何认识死者或有案件资料提供的人士，请致电36614711与元朗分区警署联络。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

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