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珍惜生命│土瓜湾男子留遗书堕楼 倒卧街头亡

突发
更新时间：09:53 2026-06-07 HKT
发布时间：09:53 2026-06-07 HKT

今日（7日）早上8时，土瓜湾道237号益丰大厦对开街头，有一名男子头破血流倒地不起，途人见状报警。救护员赶到，发现男子已当场死亡。

警方用帐篷遮蔽遗体展开调查，并检获遗书，证实死者是上址大厦的84岁姓郭住户；相信他因病厌世，由大厦走廊堕下，其死因有待验尸后确定。

 

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

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