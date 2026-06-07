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深水埗私家车铲行人路撼店舖 2女途人受伤 司机踪杳

突发
更新时间：00:18 2026-06-07 HKT
发布时间：00:18 2026-06-07 HKT

深水埗发生惊险车祸。周六（6日）晚上11时许，福华街146至152号黄金商场、深水埗地铁站B2出口对开位置，一辆私家车冲上行人路，并撼到一间电讯公司外墙才停下，期间两名女途人遭殃及，脚部受伤，其中一人由救护车送院治理；而另一名伤者则拒绝送院。警方正尝试联络涉事车辆的司机。

从网上照片可见，一辆私家车的车头贴住行人路上的店舖外墙，车头损毁严重，车头盖弯曲拱起。现场有多名救护人员正为伤者进行治理，旁边站着一名穿睡衣的女子，大批途人正在围观。

其中一张照片显示，一名女子坐在担架床上，由救护人员送上救护车。

警方表示， 周六（6日）晚上11时06分接获报案，指福华街146至152号黄金商场、深水埗地铁站B2出口对开位置，一辆私家车冲上行人路并撞到两名女途人，报案人称有人被夹在店铺与车辆中间。救护人员到场为伤者进行初步治理，其中一名52岁女子脚部受伤送院，另一人拒绝送院。警方到场时，未能找到涉事车辆的司机。

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