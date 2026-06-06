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青衣巴士变擂台 壮汉单方面压制乱拳狂轰 18岁少年受伤送院

突发
更新时间：23:01 2026-06-06 HKT
发布时间：23:01 2026-06-06 HKT

青衣周六（6月6日）傍晚发生巴士车厢殴斗案。两名男乘客乘坐249M巴士期间争执，至傍晚6时半左右巴士在青敬路33号巴士总站埋站之际，双方纠纷升级至动武。其中18岁少年被另一名乘客以拳头狂殴。警方到场调查时，施袭者已不知所终，至于少年被打至手、头、颈受伤，清醒被送往玛嘉烈医院治理。目前案件被列作袭击致造成身体伤害，警方正追查逞凶的30多岁男子下落。

网上流传事发一刻片段，可见当时两名男乘客在巴士下层后座位置打架，其中较年长的灰衫男身形明显较卷发少年健硕，灰衫男单方面压制少年，将之按在座位后便拳如雨下，即使少年试图伸手捉住灰衫男脸部反抗，灰衫男亦很快将其拨开，随后继续乱拳输出 。其他乘客见状纷纷落车，车外围观拍摄的目击者亦不断「哗哗哗」惊呼。殴斗持续约10秒后，灰衫男被人劝停，双方最终落车。

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