Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地女搭观光巴士遇红雨 笑言楼梯瀑布如彩蛋 心态正面网民大赞

突发
更新时间：22:54 2026-06-06 HKT
发布时间：22:54 2026-06-06 HKT

天文台今日（6日）晚上先后发出黄色及红色暴雨警告信号，部分地区雨量更达60毫米，其中傍晚6时至晚上10时录得超过1100次云对地闪电。有内地游客来港旅游时乘搭观光巴士，其间遇上滂沱大雨，非常狼狈，惟她心态非常正面，笑言「买的套票花钱淋雨太有节目了」，又指「幸好不是黑雨，感谢香港手下留情」。

一名内地女子来港旅游并花费逾百元选择乘搭露天观光巴士，其间本港正值红雨，车上所有乘客立即穿上衣雨及撑伞避雨，但雨势非常大，令楼梯变成「瀑布」，非常夸张。她将当时的情况拍下并上载至小红书，又指「买的套票花钱淋雨太有节目了」，引来多名网民纷纷留言。

不少网民称赞女事主面对恶劣天气仍笑面迎人，心态非常正面，而女事主亦笑言观光巴士内有瀑布景点是「彩蛋」，今次的体验非常珍贵，而且毕生难忘，「幸好不是黑雨，感谢香港手下留情」、「其实真的蛮好玩的，如果不是前面的人都下车了，我也许会选择淋雨玩」、「水为财，香港旺我」。

最Hit
香港「栏后」代摩纳哥出战欧洲田径赛夺冠 赛后披该国国旗拍照 吕丽瑶:无深思熟虑 对引起误会致歉
01:43
香港「栏后」代摩纳哥出战欧洲田径赛夺冠 赛后披该国国旗拍照 吕丽瑶:无深思熟虑 对引起误会致歉
政情
6小时前
旺角通达食店宣布结业！30年老字号 花园街店告别食客 网民不舍飘香咖哩辣鱼蛋
旺角通达食店宣布结业！30年老字号 花园街店告别食客 网民不舍飘香咖哩辣鱼蛋
饮食
9小时前
胜和前「坐馆」被掴内情曝光 狱中欠同门「纹身忠」过百万赌债
突发
7小时前
02:30
42岁内地妈怀孕34周闯关来港读硕士 小红书分享生仔攻略：BB出生即享永居 陆伟雄：或涉虚假陈述
社会
11小时前
海南一名医生擅替血癌病人拔牙致死。iStock示意图
血癌病人未签同意书 海南实习医生擅替剥牙致流血不止身亡
即时中国
13小时前
TVB终结40年「三线剧」神话！黄金时段大变阵 6月15日起9点半播旅游节目《走过历史大地》
TVB终结40年「三线剧」神话！黄金时段大变阵 6月15日起9点半播旅游节目《走过历史大地》
影视圈
6小时前
直击湾仔京东MALL香港首店！3万呎旗舰店6.18开幕 必睇9大亮点 全店免费试用再买 新张优惠送平板/电饭煲
直击湾仔京东MALL香港首店！3万呎旗舰店6.18开幕 必睇9大亮点 全店免费试用再买 新张优惠送平板/电饭煲
生活百科
2026-06-05 18:49 HKT
龚嘉欣卷《金枝欲孽贰》耍大牌风波 反击梁嘉琪伍咏薇爆料：唔想为第二个电视台节目宣传
09:12
龚嘉欣卷《金枝欲孽贰》耍大牌风波 反击梁嘉琪伍咏薇爆料：唔想为第二个电视台节目宣传
影视圈
7小时前
「环球资产」Global Asset昨日在高滨马场胜出千八米三岁处女马赛。
马场浮世绘│应总爱驹复出赢马
马圈快讯
8小时前
外佣「神仙级」待遇大晒冷 港妈爆邻居出$9500重金请人 5天工作朝8晚5每年送机票 网民亮出更癫福利｜Juicy叮（资料图片）
外佣「神仙级」待遇大晒冷 港妈爆邻居出$9500重金请人 5天工作朝8晚5每年送机票 网民亮出更癫福利｜Juicy叮
时事热话
8小时前