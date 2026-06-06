内地女搭观光巴士遇红雨 笑言楼梯瀑布如彩蛋 心态正面网民大赞

天文台今日（6日）晚上先后发出黄色及红色暴雨警告信号，部分地区雨量更达60毫米，其中傍晚6时至晚上10时录得超过1100次云对地闪电。有内地游客来港旅游时乘搭观光巴士，其间遇上滂沱大雨，非常狼狈，惟她心态非常正面，笑言「买的套票花钱淋雨太有节目了」，又指「幸好不是黑雨，感谢香港手下留情」。

一名内地女子来港旅游并花费逾百元选择乘搭露天观光巴士，其间本港正值红雨，车上所有乘客立即穿上衣雨及撑伞避雨，但雨势非常大，令楼梯变成「瀑布」，非常夸张。她将当时的情况拍下并上载至小红书，又指「买的套票花钱淋雨太有节目了」，引来多名网民纷纷留言。

不少网民称赞女事主面对恶劣天气仍笑面迎人，心态非常正面，而女事主亦笑言观光巴士内有瀑布景点是「彩蛋」，今次的体验非常珍贵，而且毕生难忘，「幸好不是黑雨，感谢香港手下留情」、「其实真的蛮好玩的，如果不是前面的人都下车了，我也许会选择淋雨玩」、「水为财，香港旺我」。