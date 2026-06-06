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慈云山惠华街爆咸水管 慈康邨慈民邨等受影响 多条巴士线改道

突发
更新时间：19:56 2026-06-06 HKT
发布时间：19:56 2026-06-06 HKT

水务署今日（6月6日）表示，下午接获报告指慈云山惠华街有水管渗漏事故，经了解后确认涉事水管为一条直径250毫米的咸水供水管，用作供应冲厕水予慈康邨、慈民邨、部分慈正邨、部分慈安苑及附近学校一带。

受事故影响，惠华街近慈云山道路口须暂时封闭，以配合紧急水管维修工程。运输署网页显示，惠华街（来回方向）近慈云山道的全线封闭，上址交通繁忙，驾驶人士须改用其他道路，九巴第3B,3D,5C,号线及过海巴士第116号线（往慈云山方向），和九巴第3C号线及城巴第A23号线（来回方向）受影响，需要改道行驶。

水务署强调，会尽快完成临时路面修复工程以恢复部分行车线，呼吁驾驶人士请留意现场交通指示。署方工程团队正全力维修水管，并会尽快完成有关的水管维修工程并恢复冲厕水供应。就事件为市民带来不便，署方表示抱歉。

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