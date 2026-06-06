Save Lily｜下周获安排见Danny一小时 父自言态度合作：有信心接返屋企

一对港人父母在家中分娩男婴一事轰动全港，其后被警方以涉嫌疏忽照顾儿童拘捕。日前二人提交DNA检测证实亲子关系后，今日终于成功为儿子Danny取得出世纸，曾父更指如释重负。他指今日与社工会面，指当局会派员上门家访，又指Danny现时身体很健康，下周将获安排到收容所探望，相聚时间约一小时：「好挂住佢，以前一齐住，每日都带佢游水，佢好钟意游水」。

Danny父亲曾先生指，今日是第一次与社工会面，解释取回幼子Danny的流程，包括取得他们的资料，然后当局派员家访，并安排他们下星期去收容所探Danny，探童时间约1小时，「如果社工评估Danny喺我哋屋企可以安全生活，相信好大机会返到我哋屋企」。

来源网址 : Save Lily｜Danny父母在入境处总部成功办领出世纸 非常父：市民唔驶担心有拐带问题

被问到最快甚么时间可以接回Danny，曾先生指暂时未知道，「而家只系第一次（同社工）会面，仲有第二次会面，仲有一次家访，仲有一次去收容所探望Danny，全部都会有社工同行，佢会当面评估写报告，多方面专业人士的会议，最后评估觉得我哋系安全嘅家长，就可能好快可以返屋企。」

曾先生自言态度合作，表示有信心取回Danny，又指目前所住的地方并非长期住所，如社工对他们的住屋有特别要求，以适合该孩子居住，便会再觅居所。

当提及女儿Lily，曾先生表示，已签了授权书给香港政府将他们的DNA给瑞典当局，「我哋个女已冇见3年，自从2023年12月6日，瑞典社福局接咗就无见过佢，无听过声，无任何联络，只系收到寄养家庭每隔两个月一个报告，话佢好好，好好咁啰！」

来源网址 : Save Lily｜DNA确认具亲子关系 Danny暂住收容所 会否与父母重聚须看四大因素！

有记者问及Lily及Danny的未来教育规划，曾先生指Danny距离正式入学仍有「很多时间」，在此之前主要以家庭教育为主，会带他参加兴趣班或托儿所接触社会，待他懂得表达自己，会衡量届时的经济状况、家庭环境以及Danny意愿，再决定是否接受主流教育或在家学习。至于女儿Lily现时已4岁，一直在瑞典生活，当局未有安排她就读任何中文课程，「我都担心佢连广东话都唔识讲，我哋讲咩佢都唔识听」，日后待她回港后，可能需要为她进行语言训练。