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大埔地盘工悬挂吊斗下 工友抹冷汗：哎呀 差啲冇命

突发
更新时间：14:40 2026-06-06 HKT
发布时间：14:40 2026-06-06 HKT

大埔樟树滩地盘发生惊险意外，今（6日）网上流出一条短片，一名工人被挂在吊斗下，双脚悬空，离地约数十米，庆幸安全带救了一命，不致高处堕下丧命，有网民表示：「好彩有扣安全带」。

片段全长17秒，片中的工人戴有安全帽及萤光背心，被悬挂在吊斗下面，仅靠一条绳索物体保命，工人拼命握实，吊机缓缓而下，最终有惊无险，安全着陆，吊斗则满载杂物碎石，片段尾有工人也替事主抹一把汗：「哎呀，差啲冇命」。

事件引起网民议论：「有冇搞错？可否向劳工处报告？」、「炒得啦」、「点解会有人，如果唔比上人，又会识勾安全带？」。

翻查资料，涉事的地盘于去年9月30日曾发生夺命工业意外，一名62岁女工人被困吊机，胸部及背受伤，由救护车送往那打素医院抢救后，终告不治。

相关新闻：大埔樟树滩地盘吊机夺命意外 六旬女杂工遭夹困不治 团体吁彻查

 

 

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