Save Lily｜Danny父母到入境处总部办出世纸 当局已核实有关资料

今（6日）晨11时21分，Danny父母的曾先生及关女士前往将军澳入境处总部，替儿子登记世出资料及申请出世纸，二人面带微笑，在入境处职员陪同下乘搭升降机前往二楼的出生登记署办手续。据了解，当局初步已核对有关资料，完成文件，相信很快会发出世纸给Danny。

今年4月，关女士在本港家中分娩诞下幼子Danny，但二人一直拒绝提交DNA检测以证实亲子关系，没法替Danny领取出世纸。本月2日，警方终以涉嫌「疏忽照顾儿童罪」拘捕二人。翌日（3日），警方、入境处及社署举行记者会，指被捕二人同意抽取DNA样本跟男婴作比对。本月4日，据悉经DNA样本比对后，证实男婴与被捕男女具血缘关系。

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