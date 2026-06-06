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有片｜西九龙Tesla撞警车等飙逃 男司机涉贩毒疯驾被捕 1警受伤送院

突发
更新时间：00:33 2026-06-06 HKT
发布时间：00:33 2026-06-06 HKT

周五（5日）晚网上流传一段影片，在旺角基堤道与界限街交界的交通灯口，一辆在左线的Tesla私家车，疯狂扭軚试图撞开旁边右线的警车，然后褪回左线，撞到紧贴其后的绿色专线小巴，「攞尽位」后又猛力驶前，撞开左线前面的私家车。在旁警员一度按枪袋戒备，并喝令司机停车不果，Tesla再度褪后重施故伎，尝试从三车的缝隙中驶离，一名警员见状马上跑开，Tesla向前撞到水马后褪后，一个右軚驶离现场。

现场消息指，警方在晚10时06分，在红磡黄埔花园发现该辆Tesla私家车违反交通条例，遂上前追截，惟司机拒从，且更踩油飙逃，其间一度撞及两辆私家车及一辆警车，造成两人受伤，包括一名交通警，二人需由救护车送广华医院治理。

Tesla逃离后，沿太子道西飙逃，其后驶至基堤道与界限街交界的灯口前，遭警车追至，前后分别被一辆白色私家车及绿Van「夹实」，动弹不得。

从影片画面可见，当时有两部警车停在交通灯前，其中一部更由右线横跨双白线停在左线上，明显正在试图围截左线的Tesla，多名警员下了警车准备执法，未料Tesla前驶后褪，一轮操作后成功逃离。巴士上层乘客全程目击经过，并拍片上传至社交平台。

案中被撞的白色私家车，车尾泵把脱落；警车左边车身被撞花，绿Van亦有轻微损毁。

Tesla其后逃至崇安街，并驶入一屋苑的停车场暂避，但最终被警方截获，并在车上搜出约20粒「太空油」。车上20余岁男司机亦承认曾吸食「太空油」，警方遂以贩毒及疯狂驾驶将其拘捕。据了解，被捕人住在上址屋苑。

警方事后召来拖车，Tesla的车尾及车身右边角均有明显擦花，车窗更有被硬物砸过的裂纹，未知是否拘捕过程中造成。

运输署同晚11时19分宣布，因道路事故，基堤道（往界限街方向）的全线现已封闭，驾驶人士请考虑改用其他道路。

 

 

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