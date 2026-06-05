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有片│九巴校服女疑遇非礼 遭后座背心男伸「魔爪」掂胸 网民怒斥变态

突发
更新时间：15:58 2026-06-05 HKT
发布时间：15:58 2026-06-05 HKT

今日网上流传一段影片，拍得九巴上一名男乘客贴窗伸手向前座穿校服女生摸胸非礼，行为令人发指。片段显示，当时九巴驶至旺角道近西洋菜南街前停下，一名穿白色背心的中年汉，将左手贴近车窗边，伸手到前座一名穿校服的女生，疑触碰她的胸部，一直看著手机的女生疑似察觉有异样，曾向前移动躱开，但并无离座。

片中听到有男子大声喊叫「喂，唔好抽水」，「点帮个𡃁妹？影到个男人！」惟男子与巴士有一段距离，即使男子大声叫喊，亦阻止不了中年汉施展「咸猪手」，九巴其后开动驶离。

影片上载惹来网民热议，网页管理人称「影到佢车牌号码、报警，警察会揾九巴攞闭路电视纪录，相信呢单嘢好快会曝光，希望你可以协助警方调查拉到人」。亦有网民称，「就算车内影唔到片主呢个位，但片主第一时间啰条片报警 记低时间、 巴士路线、 车牌，巴士入面个车cam 影到乘客上车样貌， 佢（色狼）用八达通仲易追， 用$2直头食糊。」

有网民相信女生当时好惊，只见女生「缩缩吓」，又不时抓耳，状甚紧张，「个女仔惊到唔知点咁，睇到佢表情」，建议她应报警求助。

片主在留言区表示，影片拍摄时间为今日（5日）中午12时10分，涉事巴士为九巴16号路线。有热心巿民在九巴的手机应用程式内举报事件。

 

 

 

 

 

 

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