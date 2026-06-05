珍惜生命│中年妇乐富天后庙旁梯间上吊 送院不治
更新时间：14:46 2026-06-05 HKT
发布时间：14:46 2026-06-05 HKT
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今（5日）中午1时22分，黄大仙乐富公园旁的天后圣母古庙旁一条楼梯，一名女子在该处以尼龙绳上吊，途人见状报警求助，女事主昏迷送往广华医院，惜经抢救后证实不治。
现场楼梯遗下一罐酒及一包烟，警方调查后相信死者为59岁姓何女子，现场未见遗书，其轻生原因仍待了解。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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