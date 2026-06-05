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屯门麦理浩径遇见非洲狐獴 事主：今日真系好特别

突发
更新时间：14:21 2026-06-05 HKT
发布时间：14:21 2026-06-05 HKT

在香港行山，撞见野猪、蟒蛇，甚至周润发也没有甚么惊奇，因为在香港野外，你可能遇上孔雀和狐獴等奇珍异兽，昨（4日）午一名男子在屯门麦理浩径远足时，在溪边发现一只外表可爱的狐獴，事主凌先生在网上写道：「咁大个仔第一次遇见！」

事发于昨午5时左右，凌先生在屯门何福堂上麦理浩径，溪边附近发现该狐獴，只见牠独自活动，水灵般的双眼瞧着人，没有太大反应，事主在网上写道：「今日真系好特别，行山竟然遇到一只可爱的小精灵(狐獴)」。

狐獴原栖息于非洲南部干燥地区，并非香港物种，相信该狐獴被人当作宠物非法偷运来港。近年，港人饲养异宠的热潮升温，秘密饲养一些奇珍异兽作为宠物，其中外表可爱的狐獴大受欢迎，售价由数千至一万元左右。

过去，大埔太湖花园及附近的林村河河畔，曾有青年用绳绑着狐獴公然「散步」，甚至发生两宗狐獴走失事件。

根据香港法例第139章《公众衞生（动物及禽鸟）规例》及第421章《狂犬病规例》，任何活生动物进口香港必须先取得特别许可证。由于渔护署不审批狐獴的宠物进口，市面上（如网上宣称内地「直销」）的狐獴皆属走私非法入口。任何人若未获批准而进口或管有非法入口动物，一经定罪，最高可被罚款港币 5 万元及监禁 1 年。

由2023年至去年3月，渔护署捕获16只非宠物类的动物，包括狐獴、蜜袋鼯及刺猬等近年新兴异宠。此外，署方于2023及2024年亦接获市民主动交出各1只狐獴及刺猬。

 

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