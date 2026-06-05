珍惜生命│黄大仙13岁女童闹情绪 走上天台危站 被劝服送院
更新时间：10:57 2026-06-05 HKT
发布时间：10:57 2026-06-05 HKT
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黄大仙银凤街47号纬宝楼，今(5日）早上9时53分，一名13岁女童在家中闹情绪，声称不开心欲跳楼，走上天台危站，警方及消防接报到场展开游说，终被劝服返回安全位置，被送往伊利沙伯医院检查。据了解，女童近日已没有上学，情绪低落。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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