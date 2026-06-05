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专访｜非常父：盼政府助救女配合验DNA 与记者对话揭转軚原因 被警分析利弊说服 ｜Save Lily

突发
更新时间：07:42 2026-06-05 HKT
发布时间：07:42 2026-06-05 HKT

自称无出生纸男婴Danny父母的曾姓男子及姓关女子，日前因涉嫌「对所看管儿童或少年人虐待或忽略」被捕，两人前晚获准保释候查，随即转往入境处总部，就报称在家分娩一事向入境处提供资料，及至昨日凌晨离开。曾先生昨接受《星岛》访问，指选择在家分娩是因缘际会及家中有条件，而且不欲其他人看伴侣的私处，强调有为伴侣进行身体检查，风险亦未必比医院高；目前他会配合警方调查，并感恩儿子Danny的出生登记程序已顺利推进，亦希望当局可协助二女Lily返港，得以一家团圆。

曾先生首先解释在外国生活多年因由，指前往芬兰是修读物理治疗学士课程，「读了四、五年，都是学生签证，我和我的伴侣一起过去，2019年生了第一个女儿，都是在家分娩的，很不幸一个月之后就去世，然后被芬兰政府控告疏忽照顾和遗弃罪，其后撤控。」及至2021年快将毕业，伴侣便诞下Lily，随即根据芬兰法例，30天内进行出生登记，「我们找了一些资料，发现要去附近一间诊所向他们申请，但诊所说他们不熟悉程序，叫我们回家等」，但数天后，警察联同社福局登门，他理论期间遭锁上手铐拘捕，「告我阻差办公」，事后他向当地两个法院投诉警方，均未获受理，几个月后也被撤销控罪，此事触发他觉得要离开芬兰，加上之前查问获告知Lily不获出生登记，因为当局指她是香港人，他们遂前往银行把户口所有钱拿走，「因为瑞典和芬兰是没有边境，Lily没有出生登记也可以去」。

对于曾被芬兰当局指控遗弃和疏忽致死罪，他说当局指长女是脑膜炎和心脏病，「就说因为我没有带她去看医生，所以死了，所以我就是过失杀人和遗弃罪」， 但之后撤销控罪，「我相信是证据不足，如果真有足够证据，芬兰可在我缺席下判我罪，但没有这样做，也没有通缉我」。

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被问到为何坚持3名子女的出生均选择在家分娩，曾先生回应指，针对Danny法庭发出了保护令，担心自己的言行会影响法庭和当局的意见，因此不便回应；两名女儿则因为「因缘际会、屋企条件又OK」，而且也有进行度高磅重、视察孕妇嘅胃口有否转变等身体状况等检查，并引学术论文指出，大部分妇女都适合在家分娩，其风险并未明显高于医院，「风险要整体评估，除咗医疗仲有其他因素，譬如有冇考虑到孕妇喺陌生人面前，不方便给人睇私处，仲有屋企环境宁静啲，更适合BB出生，因为BB出世都唔太适合见咁多人，同埋咁光嘅环境。」

他又指，与伴侣有足够储蓄，所有多年来不用工作也可维持生活，亦可支持他们顺其自然生育，「生育原因是有性生活，传宗接代」，至于宗教信仰则不便透露。

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被问及此前一直拒绝提供DNA，他澄清从未「100%拒绝」入境处，直至近日被捕后，警员向他分析利弊，加上考虑到公众对Danny身份的怀疑，以及见到身处瑞典20个月的Lily有机会回港的曙光，因而成功被说服。

一些意见批评他们枉为人父母，他回应指控，称道德有很多不同看法，「讨论10日10夜都冇结论。我嘅结论喺根据香港现行法律，在家分娩喺其中一个合法途径」。

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被问及对夭折的大女会否感到内疚时，医疗报告证实并非缺乏医疗照护，否则早被海外当局起诉，而非最终撤控，但作为父亲，「永远都有啲嘢可以做得更好」。他感恩Danny出生登记程序已顺利推进，且经医院验伤后证实健康，重申目前唯一的愿望是得到家庭团聚的权利。被问到有何真心话想对骨肉倾诉时，他想了一下说：「I love you」。

记者麦键泷 李建人 黎志伟 

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