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一周逾80宗投资骗案涉款达9000万元 港女误信「港股专家」掏空积蓄再借贷失220万

突发
更新时间：21:11 2026-06-04 HKT
发布时间：21:11 2026-06-04 HKT

网上交友诱投资，多数都是骗子！警方在过去一周共接获逾80宗投资骗案，总损失金额逾9,000万港元。

警方指其中一名女受害人透过「交友应用程式」认识骗徒假冒的网友，其后被邀至 WhatsApp继续倾谈。两个月后，骗徒自称「投资港股专家」并掌握内幕消息「保证 10% 回报」，诱使受害人在假投资网站开设帐户。

受害人不虞有诈，按骗徒指示在一个月内分40多次将逾200万港元转账多个不同的个人银行户口。受害人见股价已升至心中水平，遂将股票全数沽出，惟套现时发现无法提取资金，假客服更以缴交更多「资金」为由要求再转账。受害人仍未起疑，于是向朋友及银行借贷逾20万港元，并按骗徒指示再次转账。骗徒讹称手续需时，要求受害人耐心等待。一星期后，骗徒完全失去联络，受害人才惊觉受骗。

警方呼吁市民切勿按下不明连结进行投资，买卖股票选择透过合法「证券商」，切勿胡乱转账至不明个人银行户口，同时不要轻信网上「高回报、零风险」投资。

 

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