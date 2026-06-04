Save Lily｜入境处：检视基因测试等证据 如无可疑会完成男婴出生登记手续

「Save Lily」轰动全港，一对港人父母声称在家中分娩诞下男婴Danny，但一度拒交DNA样本作对比证实血缘关系，令Danny成为「无证儿童」。警方其后取得二人的DNA样本，经测试后证实与Danny具血缘关系。入境处今日（4日）表示，会继续透过不同渠道搜集资料及证据，包括基因测试报告及其他相关证据等，以核查男婴是否在港出生及其他出生登记所需资料。在确定个案无可疑后，本处会依法为该婴儿完成出生登记手续。

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入境处回复《星岛头条》查询时指，处方就提问女童一事，已经联络外交部驻港特派员公署、中国驻瑞典大使馆及特区政府驻伦敦经贸办，正向瑞典当局了解情况，包括该名女童在当地身份及她被接管后一些后续安排，会继续跟公署大使馆及经贸办保持联系，并会视乎瑞典当局回复作出适当跟进。