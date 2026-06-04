海关搜旺角㓥房检1300万元各类毒品 非华裔33岁男逃跑被制服 

香港海关昨日（3日）下午在旺角区打击毒品，捣破一个刚运作不久的毒品储存及分销中心。行动中，关员首先在街头截查一名33岁可疑非华裔男子，虽疑犯一度企图逃跑，但最终仍被制服。关员其后在其环保袋及涉案大厦㓥房内，检获海洛英、氯胺酮及大麻花等共重约31公斤的各类毒品，总市值高达1300万元。

海关人员昨日（6月3日）下午在旺角区打击毒品，其间发现一名可疑非华裔男子，急速步入一幢住宅大厦。关员其后继续监视大厦，并趁男子离开之际将他截停。其后，关员在其手持环保袋内，发现约1.6公斤怀疑大麻花。男子见事败，立即发难尝试逃走，但最终被制服落网。

关员其后押解男子到上述大厦其中一间㓥房搜查，再检获约13公斤怀疑海洛英、12公斤怀疑氯胺酮、3.6公斤怀疑大麻花、1.1公斤怀疑大麻糖果、128粒怀疑摇头丸、12毫升怀疑大麻油，以及一批毒品包装工具。涉案毒品共重约31公斤，市值约1300万元。

该名被捕非华裔男子33岁，持行街纸留港，报称无业。据悉，涉案毒品储存分销中心最近才运作，行动成功阻止一大批毒品流入市面。海关毒品调查科毒品调查第一组高级调查主任张广达呼吁，不论市民以甚么身分留港，都千万不要以身试法、挺而走险参与贩毒。

海关毒品调查科毒品调查第一组高级调查主任张广达。