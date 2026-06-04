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Save Lily｜消息：经DNA检测后 证实Danny与被捕父母具血缘关系

突发
更新时间：12:07 2026-06-04 HKT
发布时间：12:07 2026-06-04 HKT

全城关注的「Save Lily」事件，因涉嫌「对所看管儿童或少年人虐待或忽略」被捕的姓曾男子及姓关女子，为确认二人是Danny父母，警方早前已取得二人的DNA样本作化验。据了解，DNA结果显示二人确是Danny亲生父母。

曾先生的未婚伴侣关小姐2019年在芬兰在家分娩，不过首胎女儿出生一个月后夭折，2021年再次在家分娩诞下次女Lily，后转往瑞典生活，瑞典当局2023年因考虑到Lily健康情况，强制接管带走照顾。

两人去年回港后，关小姐今年初在家中分娩诞下幼子Danny，以私隐为由，拒绝向入境处交DNA报告证明与Danny血缘关系，令Danny至今未获入境处发出世纸。他们昨日被警方以涉嫌疏忽照顾儿童拘捕，Danny则被迭往医院检查及转到收容所照顾。

警方昨日（3日）公布，成功取得二人同意，已检取他们及男婴的DNA样本，送到政府化验所化验，以核实与Danny血缘关系。

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