元朗踢拖男当街捕斑鸠拔毛 涉虐畜被捕

元朗再发生虐待斑鸠案，昨（3日）傍晚6时许，又新街元朗赛马会广场一名男子正拔去一只斑鸠的羽毛，途人见状报警。警员到场发现该男子手上沾有羽毛，满地羽毛及血迹，拘捕一名姓赖（56岁）男子。

事发于昨日傍晚6时16分，姓廖（53岁）男子在又新街泊车时，见到赖坐在长凳上，突然捉住一只斑鸠并狂拔其羽毛，然后将牠丢入旁边草丛。警员到场见到满地羽毛和血迹，惟未有发现斑鸠，以涉嫌残酷虐待动物拘捕一名赖男，案件由元朗刑事调查队第4队跟进。

有巿民拍摄到警员在场调查的情况称，地面有一堆羽毛，警方调查期间有人态度嚣张，对拍摄者大叫：「只揪啦」。

根据香港法例第170章（野生动物保护条例），所有野生雀鸟均受法例保护，违例者最高刑罚为罚款10万及监禁1年，未经许可管有或使用捕兽器亦属违法，最高刑罚为罚款20万及监禁3年。