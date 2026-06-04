海关捣破葵涌私烟仓库 检获153万元私烟 拘一男

香港海关周三（3日）在葵涌捣破一个怀疑私烟贮存仓库，检获约34万支怀疑私烟，估计市值约153万元，应课税值约112万元，并拘捕一名报称店东的中国籍男子。

海关指，人员于当日中午在葵涌进行反私烟行动期间，在一幢工业大厦走廊发现一名男子正将一批纸箱及胶袋搬运至一个单位，随即上前截查，并在该批纸箱及胶袋内检获约5万支怀疑私烟，遂将该名男子拘捕。其后，海关人员再进入涉案工厦单位搜查，再检获约29万支怀疑私烟。行动中共检获约34万支怀疑私烟。

海关人员在一幢工业大厦走廊发现一名男子正将一批纸箱及胶袋搬运至一个单位，随即上前截查。海关图片

行动中。海关检获约34万支怀疑私烟，估计市值约153万元，应课税值约112万元。海关图片

初步调查显示，不排除私烟集团近年改变运作模式，由以往大量囤积货品，转为采取「短存快转」策略，即以较短时间进行运输、存放及重新包装，再迅速分销本地市场或转运出口，整个过程于短时间内完成，试图以「快闪式」的物流手法减低风险及增加海关的调查难度。

海关指，这宗案件是海关于三个月内第二度于同一幢工业大厦捣破私烟贮存仓库。不法分子误以为海关在刚破获案件的地点会出现短暂的执法空窗期，因此心存侥幸，利用同一大厦的其他单位再度犯案，自以为能避过海关的侦查。

海关表示，根据《应课税品条例》，任何人若处理、管有、售卖或购买私烟即属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。