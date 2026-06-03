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慈云山男子打伤胞弟后危站簷篷2小时 堕楼送院后不治｜珍惜生命

突发
更新时间：18:01 2026-06-03 HKT
发布时间：16:42 2026-06-03 HKT

今日（3日）下午近3时，警方接获一名女子报案，指其两名儿子在慈云山慈康邨康添楼的寓所内，因事争执打架，其间25岁弟弟受伤，32岁哥哥情绪激动，爬出单位危站簷篷。

消防员接报到场，在地面张开救生气垫戒备，而警方则召来谈判专家展开游说，惟男子一直拒绝返回安全位置，随后于下午5时左右从高处堕下，倒卧地面，昏迷不醒。救援人员随即将他送往联合医院抢救，可惜最终不治。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service  

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