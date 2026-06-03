慈云山兄弟为执房问题起争执 兄危站簷篷2小时后堕楼亡｜珍惜生命

今日（3日）下午近3时，警方接获一名女子报案，指其两名儿子在慈云山慈康邨康添楼的寓所内发生争执，其间32岁姓郑胞兄情绪激动，爬出窗外危站簷篷。消防员接报到场，在地面张开救生气垫戒备，而警方则召来谈判专家展开游说，惟男子一直拒绝返回安全位置。

大约2小时后，男子从高处堕下，倒卧地面，昏迷不醒。救援人员随即将他送往联合医院抢救，可惜最终不治。男子的母亲及25岁胞弟没有受伤，事后亦一同前往医院。警方于现场没有检获遗书，其死因有待验尸后确定。

因整理房间问题与弟起争执

据了解，死者报称无业，与母亲及弟弟同住慈康邨康添楼一高层单位。他患有思觉失调，需定期到诊所覆诊，惟已停止覆诊一段时间。今日他与胞弟因整理房间问题发生争执，双方在厨房互相推撞，未几更情绪激动，跑入房间爬出窗外危站。

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