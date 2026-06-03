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慈云山兄弟为执房问题起争执 兄危站簷篷2小时后堕楼亡｜珍惜生命

突发
更新时间：21:17 2026-06-03 HKT
发布时间：16:42 2026-06-03 HKT

今日（3日）下午近3时，警方接获一名女子报案，指其两名儿子在慈云山慈康邨康添楼的寓所内发生争执，其间32岁姓郑胞兄情绪激动，爬出窗外危站簷篷。消防员接报到场，在地面张开救生气垫戒备，而警方则召来谈判专家展开游说，惟男子一直拒绝返回安全位置。

大约2小时后，男子从高处堕下，倒卧地面，昏迷不醒。救援人员随即将他送往联合医院抢救，可惜最终不治。男子的母亲及25岁胞弟没有受伤，事后亦一同前往医院。警方于现场没有检获遗书，其死因有待验尸后确定。

因整理房间问题与弟起争执

据了解，死者报称无业，与母亲及弟弟同住慈康邨康添楼一高层单位。他患有思觉失调，需定期到诊所覆诊，惟已停止覆诊一段时间。今日他与胞弟因整理房间问题发生争执，双方在厨房互相推撞，未几更情绪激动，跑入房间爬出窗外危站。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service  

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