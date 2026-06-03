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猜猜我是谁│观塘月内5宗电骗 涉款40万 2骗徒落网

突发
更新时间：15:13 2026-06-03 HKT
发布时间：15:13 2026-06-03 HKT

观塘警方过去一个月接获5宗「猜猜我是谁」的电话骗案，平均每周一宗，受害人都是长者，骗徒讹称是他们的亲友，因涉刑事案被拘查，需缴付保释金，受害人信以为真，付钱救人，及后联络到真正的亲友始知被骗，骗款合共40万元。警方经深入调查后，锁定两名目标男子，在他们再次现身企图取保释金时，当场被探员拘捕。

观塘警区情报组主管梁思诺督察讲述案情时表示，该警区在今年4至5月，接获5宗手法类似的猜猜我是谁电话骗案，发生地方都在观塘月华街一带。骗徒会随机致电长者，并讹称为他们的亲人或朋友，因涉及刑事案件被拘留，需要缴付「保释金」。

其后，骗徒冒充受害人亲人的朋友，声称代为收取「保释金」。受害人向骗徒支付「保释金」后成功联络其亲人，始发现受骗，所以报警求助。受害人年龄介乎67至90岁，损失金额介乎港币3万至12万元，涉及总金额港币40万元。

观塘警区情报组人员经过深入调查及情报分析，包括透过锐眼计划，翻查大量闭路电视，成功锁定两名涉案本地男子，年龄分别为53岁及32岁。

昨日(2日)观塘警区情报组联同特遣队人员展开以情报主导的联合行动。期间，警方收到另一名男子报案，称接获一个诈骗电话。警方迅速行动，并发现该两名疑犯于同日下午时分于观塘区接触该名报案人。探员即时上前截停相关男子。

警方经调查后，以「以欺骗手段取得财产」罪拘捕两名本地男子，年龄分别为53岁及32岁，报称无业。两人角色分别为收取骗款及把风。所有被捕人现正被警方扣留调查。案件交由观塘警区刑事调查队第三队跟进。

观塘警区对区内任何诈骗行为，尤其是针对长者的骗案，绝不容忍，并致力保护市民财产。警方会运用科技，情报收集，在罪案黑点巡逻，预防和打击罪案。警方亦想借此机会作出呼吁及提醒，长者如收到陌生人来电指亲友遇到急事需要钱，应该先保持冷静，然后亲身或致电亲友去核实，或与信赖的人商量。如市民有任何怀疑，可以致电「防骗易热线18222」查询，如果遇到紧急情况，请直接打999求助。

警方呼吁，市民切勿因一时贪念而想赚快钱，警方重申「以欺骗手段取得财产」为一个非常严重的罪行，一经定罪，最高可判监禁十年，市民切勿以身试法。

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