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西环Tesla疑违交通例 外籍男爆粗与警争执 向路人竖中指遭警喝止：唔好攞彩

突发
更新时间：08:04 2026-06-03 HKT
发布时间：08:04 2026-06-03 HKT

昨晚（2日）网上疯传两段影片，显示一名非华裔男子在坚尼地城爹核士街疑因交通违例被警方截查时，情绪失控，在其白色Tesla私家车旁边不断用不纯正的广东话向警员爆粗辱骂，更在发现有途人拍片时，向镜头高举中指大骂。现场警员表现克制，并在男子试图挑衅时严厉喝止他「唔好攞彩」。警方随后证实，事件涉及一宗交通违例事项。

白色Tesla遭警围封 非华裔男指骂执法人员

根据网上流传的两段影片可见，事发地点位于西环坚尼地城爹核士街近卑路乍街交界。当时有警员正在现场执行职务，并用橙色胶带围封了一辆停泊在路边的白色Tesla私家车。

其中一段影片记录了冲突的起因。一名身穿便服的非华裔男子疑不满被截查，在白色Tesla旁边一边举起手机与警员对拍，一边情绪激动地大声咆哮。该名男子用极不纯正的广东话，前言不对后语地向警员高喊：「我落咗车！」、「我揸紧车！」，期间更不断夹杂粗言秽语，粗暴大骂「X你老X」、「唔畀呀」等字眼。面对男子的粗口挑衅，在场警员表现冷静，仅淡然回应一句「大家咁话」以作反击。

不满途人拍片嚣张竖中指 警员当场严厉喝止

另一段由旁边途人拍摄的影片则显示，该名非华裔男子发现有路过市民正用手机拍摄其丑态时，突然转移视线，极具挑衅性地直视镜头，并高高举起中指。他一边指著途人，一边再次肆无忌惮地爆粗狂骂「X你老X」，态度嚣张。

在场警员见状，认为男子的行为意图挑动公众情绪，随即义正词严地向该名男子发出严厉警告，当场大声喝止道：「唔好攞彩！」要求他收敛行为并配合调查。

警方表示，事件发生在本周二（2日）晚上，当时警员在上址正处理一宗交通违例事项，期间涉事司机一度不合作，案件目前仍在跟进中。

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