珍惜生命│大埔仓务员疑失业困扰 停车场堕下亡

今（3日）清晨约6时半，一名中年男子在大埔富善邨停车场上层堕下，倒卧停车场平台位置。消防接报赶到，惟男子已当场死亡。

男死者44岁姓何，据悉他生前在大埔工业邨任职仓务员超过10年，但3星期前他因为在工作期间吸烟，遭到雇主解雇。当时事主情绪显得失落，事后一直找工，但未找到工作。

警方在场没有检获遗书，经调查后相信何男受工作问题困扰而轻生，其死因有待验尸后确定。

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