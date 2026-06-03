珍惜生命│大埔仓务员疑失业困扰 停车场堕下亡
更新时间：08:41 2026-06-03 HKT
发布时间：08:41 2026-06-03 HKT
发布时间：08:41 2026-06-03 HKT
今（3日）清晨约6时半，一名中年男子在大埔富善邨停车场上层堕下，倒卧停车场平台位置。消防接报赶到，惟男子已当场死亡。
男死者44岁姓何，据悉他生前在大埔工业邨任职仓务员超过10年，但3星期前他因为在工作期间吸烟，遭到雇主解雇。当时事主情绪显得失落，事后一直找工，但未找到工作。
警方在场没有检获遗书，经调查后相信何男受工作问题困扰而轻生，其死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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