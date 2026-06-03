珍惜生命│21岁青年飞堕秀茂坪安泰邨停车场 送院不治

秀茂坪发生堕楼命案。周二（2日）下午3时许，安泰邨一期停车场突然传来一声巨响，一名大厦保安员循声查看，赫然发现一名青年倒卧在停车场对开地上，陷入昏迷，怀疑他从高处堕下。

救护人员抵达现场后立即为伤者进行急救，随后由救护车送往联合医院进行抢救。惟事主因伤势过重，最终证实不治。

经调查，死者为一名21岁姓周青年，初步相信他是在上址停车场高处堕下。警方在现场并未检获遗书，目前正调查其堕楼原因。

据悉，事主有精神病纪录，过去数日其家人发现事主情绪低落，原定于（3日）带死者求医。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service