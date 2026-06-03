警上海街捣2地下赌场 共拘9人最细19岁
更新时间：03:17 2026-06-03 HKT
发布时间：03:17 2026-06-03 HKT
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旺角警区特别职务队人员周二（2日）在区内展开代号「蓄势」（FULLBOOM）的打撃赌博行动，突击搜查两个位于上海街的单位，分别捣破一个怀疑非法钓鱼机赌场及一个怀疑非法百家乐赌场。
行动中，人员共拘捕九人，当中包括两名分别57岁姓谢及55岁姓邓的本地女负责人，涉嫌「管理赌博场所」；另外四名本地男子，两名本地女子及一名内地女子，年龄介乎19至66岁，则涉嫌「在赌博场所内赌博」被捕。所有被捕人现正被扣留调查。
人员在两个单位内共检获一张百家乐枱、五部钓鱼机及一批赌具。
警方重申，根据香港法例148章《赌博条例》，经营赌博场所及在赌博场所内赌博属严重罪行，前者一经定罪最高可判罚款五百万元及监禁七年，后者一经定罪最高可判罚款三万元及监禁九个月。警方呼吁市民守法，严格遵守相关规例。警方将继续严正执法，打击各项非法活动。
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